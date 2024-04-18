В Москве мигрант зарезал мотоциклиста из-за места на парковке

Трагедия произошла в московском Люблино, когда 25-летний Кирилл подъехал к подъезду возлюбленной на мотоцикле. Там парень заприметил белую Toyota Camry, которая была припаркована прямо на бордюре.

Москвич начал снимать автомобиль на камеру телефона, после чего из машины вышел 21-летний приезжий из ближнего зарубежья Шахим Аббасов. Мигрант выхватил нож и ударил им Кирилла.

Пострадавшего экстренного госпитализировали, однако он скончался в больнице в тот же день. Сотрудники полиции активно разыскивают Аббасова, которому грозят долгие годы в местах не столь отдалённых.