Пенсионерка превратила квартиру в приют для диких крыс, напугав соседей

13:06 2024-04-18
Пенсионерка превратила квартиру в приют для диких крыс, напугав соседей

Старушка организовала дурнопахнущий зверинец в одной из квартир жилого дома по улице Карла Маркса в Озёрске.

Соседи бабушки давно заподозрили неладное, поскольку в подъезде стоял резкий запах экскрементов, а у многих жильцов оказались перегрызены интернет-кабели.

В конечном итоге соседи приняли решение обратиться в полицию, после чего в дом пенсионерки нагрянула проверка. Выяснилось, что в квартире старушки обитают сотни диких крыс, которые приходят через дырку в полу.

Сама пенсионерка считала, что это не крысы, а мангусты. При этом весь пол в квартире женщины был завален фекалиями вредоносных грызунов.

Храмова Оксана
16:45

Храмова Оксана

Илон Маск согласился с Павлом Дуровым, который счел Сан-Франциско небезопасным для проживания

Илон Маск согласился с Павлом Дуровым, который счел Сан-Франциско небезопасным для проживания

Знаменитый бизнесмен поддержал позицию основателя Telegram, согласившись, что безопасность улиц в США является базовым требованием.
Андрей Ткачёв
16:44

Андрей Ткачёв

Краснодарец изрешетил девушку ножом из-за расставания

Краснодарец изрешетил девушку ножом из-за расставания

Уроженец Кабардино-Балкарии решился на низменную месть, не сумев простить бросившую его девушку.
Андрей Ткачёв
16:33

Андрей Ткачёв

Несовершеннолетняя россиянка зверски убила мачеху гантелей

Несовершеннолетняя россиянка зверски убила мачеху гантелей

17-летняя жительница Вадского района Нижегородской области убила приёмную мать на почве бытовой ссоры.
Игнат Ветров
16:03

Игнат Ветров

Бразильские полицейские патрулируют улицы на буйволах

Бразильские полицейские патрулируют улицы на буйволах

В некоторых странах существует конная полиция, а вот на бразильском острове Маражо полицейский патруль ездит верхом на буйволах.
Андрей Ткачёв
15:42

Андрей Ткачёв

Россиянин умер, упав с высоты на отдыхе в Тайланде

Россиянин умер, упав с высоты на отдыхе в Тайланде

40-летний Павел отправился отдыхать в Тайланд вместе с супругой, где умер уже на второй день.
Андрей Ткачёв
15:21

Андрей Ткачёв

Москвичка разбилась на электросамокате прямо перед своей свадьбой

Москвичка разбилась на электросамокате прямо перед своей свадьбой

Без пяти минут молодожёны решили прокатиться на недавно купленных электросамокатах, что привело к душераздирающей трагедии.
Андрей Ткачёв
14:57

Андрей Ткачёв

В Питере учитель сломал позвоночник школьнику на перемене

В Питере учитель сломал позвоночник школьнику на перемене

Несчастный случай произошёл ещё в ноябре 2023 года, однако широкую огласку получил лишь сейчас.