Пенсионерка превратила квартиру в приют для диких крыс, напугав соседей

Соседи бабушки давно заподозрили неладное, поскольку в подъезде стоял резкий запах экскрементов, а у многих жильцов оказались перегрызены интернет-кабели.

В конечном итоге соседи приняли решение обратиться в полицию, после чего в дом пенсионерки нагрянула проверка. Выяснилось, что в квартире старушки обитают сотни диких крыс, которые приходят через дырку в полу.

Сама пенсионерка считала, что это не крысы, а мангусты. При этом весь пол в квартире женщины был завален фекалиями вредоносных грызунов.