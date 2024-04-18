Сахалинцы всем подъездом ловили наркомана, решившего выйти в окно с 4 этажа

14:16 2024-04-18
Сахалинцы всем подъездом ловили наркомана, решившего выйти в окно с 4 этажа

В городе Холмск на Сахалине соседи спасли мужчину, пристрастившегося к запрещённым психотропным препаратам.

Инцидент произошёл в Холмске 18 апреля в 17-ом доме на улице Советской, где молодой парень по имени Алексей переборщил с употреблением наркотиков.

Мужчина впал в состояние галлюцинаторного психоза и решил поиграть в космонавтов, высунувшись из окна четвёртого этажа с явным намерением спрыгнуть.

Ошарашенные соседи тут же вызвали наряд МЧС, после чего спасатели расстелили под окном одеяло-батут. Алексей действительно прыгнув, приземлившись на расстеленную ткань, однако перед этим он ударился о козырём подъезда. Парень выжил и находится в больнице.

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