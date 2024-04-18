В Питере учитель сломал позвоночник школьнику на перемене

Учитель информатики Алексей Григорик работал в 270-ом лицее Калининского района Санкт-Петербурга.

В один из обычных дней Григорик вышел в коридор во время школьной перемены, где увидел бегущего ученика.

Преподаватель выставил руку в попытке остановить школьника, однако при столкновении с рукой мальчик упал, сломав два позвонка.

Алексей Григорик стал фигурантом уголовного дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему.

Впоследствии адвокаты учителя добились того, что статью обвинения переквалифицировали в причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности.

Григорика может ждать штраф, исправительные работы, административный арест и даже лишение свободы.