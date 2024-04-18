Бразильские полицейские патрулируют улицы на буйволах

Это азиатские буйволы ― самые крупные быки планеты. Они весят около тонны, а размах рогов доходит до двух метров.
Азиатских буйволов завезли в Южную Америку несколько столетий назад.
В особенности они популярны на бразильском острове Маражо ― тут насчитывается около 450 тысяч буйволов: их гораздо больше, чем людей.
Так что эти быки давно стали частью истории острова.
Эта традиция полюбилась туристам и превратилась в особую достопримечательность.
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