Бразильские полицейские патрулируют улицы на буйволах

16:03 2024-04-18
Бразильские полицейские патрулируют улицы на буйволах

В некоторых странах существует конная полиция, а вот на бразильском острове Маражо полицейский патруль ездит верхом на буйволах.

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Это азиатские буйволы ― самые крупные быки планеты. Они весят около тонны, а размах рогов доходит до двух метров.

Азиатских буйволов завезли в Южную Америку несколько столетий назад.

В особенности они популярны на бразильском острове Маражо ― тут насчитывается около 450 тысяч буйволов: их гораздо больше, чем людей.

Так что эти быки давно стали частью истории острова.

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Эта традиция полюбилась туристам и превратилась в особую достопримечательность.

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