Бразильские полицейские патрулируют улицы на буйволах

Это азиатские буйволы ― самые крупные быки планеты. Они весят около тонны, а размах рогов доходит до двух метров.

Азиатских буйволов завезли в Южную Америку несколько столетий назад.

В особенности они популярны на бразильском острове Маражо ― тут насчитывается около 450 тысяч буйволов: их гораздо больше, чем людей.

Так что эти быки давно стали частью истории острова.