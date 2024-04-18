Несовершеннолетняя россиянка зверски убила мачеху гантелей

16:33 2024-04-18
Несовершеннолетняя россиянка зверски убила мачеху гантелей
Фото: Следственный комитет России по Нижегородской области

17-летняя жительница Вадского района Нижегородской области убила приёмную мать на почве бытовой ссоры.

Известно, что жестокое убийство произошло в посёлке Елховка. Там соседи обнаружили труп 55-летней местной жительницы.

Позднее выяснилось, что убийцей является её семнадцатилетняя приёмная дочь. Девочка пыталась скрыться, сев на поезд Москва-Новокузнецк.

После задержания подросток рассказала, что хотела уехать жить к знакомой, однако мачеха была против и запретила ей переезд как минимум до наступления совершеннолетия.

Примечательно, что до 18-го дня рождения девочке оставалось лишь полгода.

Соседи новоиспечённой убийцы утверждают, что она была замкнутой и нелюдимой.

Характерно, что убитую мачеху похоронили в закрытом гробу, поскольку падчерица буквально размозжила ей голову гантелей.

Храмова Оксана
16:45

Храмова Оксана

Илон Маск согласился с Павлом Дуровым, который счел Сан-Франциско небезопасным для проживания

Илон Маск согласился с Павлом Дуровым, который счел Сан-Франциско небезопасным для проживания

Знаменитый бизнесмен поддержал позицию основателя Telegram, согласившись, что безопасность улиц в США является базовым требованием.
Андрей Ткачёв
16:44

Андрей Ткачёв

Краснодарец изрешетил девушку ножом из-за расставания

Краснодарец изрешетил девушку ножом из-за расставания

Уроженец Кабардино-Балкарии решился на низменную месть, не сумев простить бросившую его девушку.
Игнат Ветров
16:03

Игнат Ветров

Бразильские полицейские патрулируют улицы на буйволах

Бразильские полицейские патрулируют улицы на буйволах

В некоторых странах существует конная полиция, а вот на бразильском острове Маражо полицейский патруль ездит верхом на буйволах.
Андрей Ткачёв
15:42

Андрей Ткачёв

Россиянин умер, упав с высоты на отдыхе в Тайланде

Россиянин умер, упав с высоты на отдыхе в Тайланде

40-летний Павел отправился отдыхать в Тайланд вместе с супругой, где умер уже на второй день.
Андрей Ткачёв
15:21

Андрей Ткачёв

Москвичка разбилась на электросамокате прямо перед своей свадьбой

Москвичка разбилась на электросамокате прямо перед своей свадьбой

Без пяти минут молодожёны решили прокатиться на недавно купленных электросамокатах, что привело к душераздирающей трагедии.
Андрей Ткачёв
14:57

Андрей Ткачёв

В Питере учитель сломал позвоночник школьнику на перемене

В Питере учитель сломал позвоночник школьнику на перемене

Несчастный случай произошёл ещё в ноябре 2023 года, однако широкую огласку получил лишь сейчас.