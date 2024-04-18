Несовершеннолетняя россиянка зверски убила мачеху гантелей

Известно, что жестокое убийство произошло в посёлке Елховка. Там соседи обнаружили труп 55-летней местной жительницы.

Позднее выяснилось, что убийцей является её семнадцатилетняя приёмная дочь. Девочка пыталась скрыться, сев на поезд Москва-Новокузнецк.

После задержания подросток рассказала, что хотела уехать жить к знакомой, однако мачеха была против и запретила ей переезд как минимум до наступления совершеннолетия.

Примечательно, что до 18-го дня рождения девочке оставалось лишь полгода.

Соседи новоиспечённой убийцы утверждают, что она была замкнутой и нелюдимой.

Характерно, что убитую мачеху похоронили в закрытом гробу, поскольку падчерица буквально размозжила ей голову гантелей.