Илон Маск согласился с Павлом Дуровым, который счел Сан-Франциско небезопасным для проживания

Пользователь Гарри Тан выложил в сеть фрагмент рассказа Дурова о том, как его попытались ограбить. Тан добавил от себя, что безопасные улицы относятся к базовым требованиям, а полиция и судебные органы должны нести ответ "за то, что они сделали с Сан-Франциско".

Илон Маск поставил одобряющую отметку под этим материалом, показав свою солидарность с его автором.

Как известно, ранее Павел Дуров рассказал журналисту Такеру Карлсону, о нападении, совершенном на него на одной из улиц Сан-Франциско. Он сообщил, что планировал сначала остаться жить в США на постоянной основе, но этот инцидент заставил предпринимателя передумать.

Сан-Франциско казался Дурову подходящим местом для бизнеса, потому что там расположены все технологические компании.

Однако именно в этом городе на основателя Telegram первый раз в жизни напали на улице: "Три больших парня попытались вырвать у меня телефон из рук". Происшествие произвело сильное впечатление на Дурова.

Еще одной из причин отказа жить в США стало усиленное внимание к его бизнесу местных спецслужб.

В Германии предпринимателю не понравился чрезмерный бюрократизм.

Конечный выбор пал на ОАЭ, именно сюда Дуров перевел свой бизнес. Там ему понравилась местная налоговая система, хорошая инфраструктура, минимум давления со стороны властей и в целом нейтральная позиция руководства к его деятельности.

Также Павел Дуров объяснил, почему в целом стал реже посещать КНР, Россию и США. Связано это с излишним вниманием названных стран к его мессенджеру.

Дуров подчеркнул, что желает сохранить Telegram "нейтральной, беспристрастной платформой", которая не будет занимать чью-либо сторону.