Дуров вспомнил, как Цукерберг, хотел «скопировать» его идеи и как они оба старались обмануть друг друга

Речь идет о встрече, случившейся более 10 лет назад.
Тогда Дуров проживал в России и занимался развитием социальной сети "ВКонтакте".
Предприниматель назвал встречу "интересной".
После нее, по словам Дурова, команда Цукерберга пыталась повторить его идеи.
Они попытались скопировать не то, что мы сделали, а то, что я сказал, что мы сделали. Это было смешно.
В беседе с Дуровым основатель Facebook спросил: будет ли он выходить на "глобальный уровень".
Дуров со своей стороны поинтересовался, не планирует ли Цукерберг экспансию на рынок, который "ВК" тогда, конечно, считала своим.
Оба пытались убедить друг друга в том, что подобных намерений у них нет.
Спустя две-три недели каждый из нас именно этим и занялся.
Такими воспоминаниями о своей встрече с конкурентом поделился Павел Дуров.