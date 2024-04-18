Дуров вспомнил, как Цукерберг, хотел «скопировать» его идеи и как они оба старались обмануть друг друга

17:21 2024-04-18
Дуров вспомнил, как Цукерберг, хотел «скопировать» его идеи и как они оба старались обмануть друг друга

Павел Дуров, основатель Telegram, высказал впечатления о давней встрече с создателем Facebook, на которой каждый из них пытался обмануть друг друга.

Речь идет о встрече, случившейся более 10 лет назад.

Тогда Дуров проживал в России и занимался развитием социальной сети "ВКонтакте".

Предприниматель назвал встречу "интересной".

После нее, по словам Дурова, команда Цукерберга пыталась повторить его идеи.

Они попытались скопировать не то, что мы сделали, а то, что я сказал, что мы сделали. Это было смешно.

В беседе с Дуровым основатель Facebook спросил: будет ли он выходить на "глобальный уровень".

Дуров  со своей стороны поинтересовался, не планирует ли Цукерберг экспансию на рынок, который "ВК" тогда, конечно, считала своим.

Оба пытались убедить друг друга в том, что подобных намерений у них нет.

Спустя две-три недели каждый из нас именно этим и занялся.

Такими воспоминаниями о своей встрече с конкурентом поделился Павел Дуров.

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