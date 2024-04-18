Врач Медведева назвала колбасу самым вредным продуктом

19:32 2024-04-18
Врач Медведева назвала колбасу самым вредным продуктом

Специалист в области эндокринологии объяснила, почему колбасу можно считать самой вредной пищей.

В таких продуктах добавляется очень много соли, она удерживает воду в организме и повышает давление на сосуды кровеносной системы.

Трансжиры, имеющиеся в колбасах ведут к нарушению кровотока.

Ароматизаторы, которыми напичканы колбасы, способствуют потере чувства меры. В организме накапливаются канцерогены. Появляется лишний вес.

По мнению врача надо выбирать белковую пищу и правильные жиры, которые есть в рыбе, растительном масле, орехах.

Очень важно пить достаточное количество воды в день и давать себе регулярную физическую нагрузку.

Вставать из-за стола надо чуть-чуть голодным, каждый день следует устраивать прогулки хотя бы по 15 минут.

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
20:14

Храмова Оксана

История о том, как компания BIC захотела продавать нижнее белье и что из этого вышло

История о том, как компания BIC захотела продавать нижнее белье и что из этого вышло

Крупнейшая и очень известная компания BIC заслуженно занимает первое место среди производителей шариковых ручек.
Храмова Оксана
18:02

Храмова Оксана

NO PLATE: так выглядит самый неудачный номерной знак, который принес владельцу кучу проблем

NO PLATE: так выглядит самый неудачный номерной знак, который принес владельцу кучу проблем

Роберт Барбур пожелал иметь на машине номерной знак с красивой надписью, но просчитался и превратил свою жизнь в кошмар.
Храмова Оксана
17:21

Храмова Оксана

Дуров вспомнил, как Цукерберг, хотел «скопировать» его идеи и как они оба старались обмануть друг друга

Дуров вспомнил, как Цукерберг, хотел «скопировать» его идеи и как они оба старались обмануть друг друга

Павел Дуров, основатель Telegram, высказал впечатления о давней встрече с создателем Facebook, на которой каждый из них пытался обмануть друг друга.
Храмова Оксана
16:45

Храмова Оксана

Илон Маск согласился с Павлом Дуровым, который счел Сан-Франциско небезопасным для проживания

Илон Маск согласился с Павлом Дуровым, который счел Сан-Франциско небезопасным для проживания

Знаменитый бизнесмен поддержал позицию основателя Telegram, согласившись, что безопасность улиц в США является базовым требованием.
Андрей Ткачёв
16:44

Андрей Ткачёв

Краснодарец изрешетил девушку ножом из-за расставания

Краснодарец изрешетил девушку ножом из-за расставания

Уроженец Кабардино-Балкарии решился на низменную месть, не сумев простить бросившую его девушку.
Андрей Ткачёв
16:33

Андрей Ткачёв

Несовершеннолетняя россиянка зверски убила мачеху гантелей

Несовершеннолетняя россиянка зверски убила мачеху гантелей

17-летняя жительница Вадского района Нижегородской области убила приёмную мать на почве бытовой ссоры.