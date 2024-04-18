Врач Медведева назвала колбасу самым вредным продуктом

В таких продуктах добавляется очень много соли, она удерживает воду в организме и повышает давление на сосуды кровеносной системы.

Трансжиры, имеющиеся в колбасах ведут к нарушению кровотока.

Ароматизаторы, которыми напичканы колбасы, способствуют потере чувства меры. В организме накапливаются канцерогены. Появляется лишний вес.

По мнению врача надо выбирать белковую пищу и правильные жиры, которые есть в рыбе, растительном масле, орехах.

Очень важно пить достаточное количество воды в день и давать себе регулярную физическую нагрузку.

Вставать из-за стола надо чуть-чуть голодным, каждый день следует устраивать прогулки хотя бы по 15 минут.