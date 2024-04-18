История о том, как компания BIC захотела продавать нижнее белье и что из этого вышло

20:14 2024-04-18
История о том, как компания BIC захотела продавать нижнее белье и что из этого вышло

Крупнейшая и очень известная компания BIC заслуженно занимает первое место среди производителей шариковых ручек.

Выпуск шариковых ручек был налажен с 1953 года. За все это время было изготовлено и продано более 100 миллиарда ручек. BIC также прославилась своими зажигалками и бритвенными станками. 

Успеха компания достигла, потому что при производстве самых ходовых товаров придерживалась принципа "дешево, надежно и практично". Обычно продукция BIC предлагалась покупателям прямо на кассах магазинов. Это были одноразовые изделия - недорогие и добротные, которые за счет низкой цены можно менять каждый день.

Как-то раз руководству компании пришла в голову идея запустить собственную линейку нижнего белья. К новому продукту решили применить проверенную концепцию. Это должно было быть дешевое, но качественное одноразовое белье, как и остальные товары BIC. Но затея потерпела крах.

Во-первых, покупатели были сбиты с толку появлением необычной новинки, они не понимали логической связи между ручками, станками, зажигалками и женскими трусами. Во-вторых, продавать трусики на кассах было как-то неудобно. В-третьих, производство нового товара нуждалось в разработке новых технологий, нужны были неслабые вложения.

В итоге и производитель, и покупатели оказались не готовы к появлению и активному внедрению в массы новой продукции. Проект провалился, одноразовое женское белье BIC было снято с производства и исчезло с магазинных прилавков.

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