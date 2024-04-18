28-летняя женщина собирается покончить с собой из-за депрессии: врачи дали добро

Зорая тер Бик страдает от аутизма, пограничного расстройства личности и депрессии. Все эти вещи побудили ее обратиться к медикам для получения разрешения на эвтаназию.

Психиатр, у которого она давно наблюдалась, согласился с ее решением, полагая, что помочь женщине уже ничем нельзя.

Зорая живет с парнем, держит в доме двух кошек, журналистам она рассказывает, что "немного боится смерти", которая ожидает ее в мае. Именно на это время назначена процедура эвтаназии.

Между тем не все специалисты одобряют подобное решение, как со стороны самой пациентки, так и со стороны медиков, согласившихся помочь ей умереть.

Например, профессор этики здравоохранения Университета Гронингена Тео Бур в знак протеста подал в отставку, отработав до этого десять лет в специальном госсовете по эвтаназии.

Врач осуждает активное продвижение на государственном уровне законов, поощряющих добровольный уход из жизни. По его мнению, проведение такой политики увеличивает число людей, желающих смерти.

Причем все чаще к эвтаназии прибегают не те, кто тяжело или неизлечимо болен, а те, кто страдает от депрессии, различных тревожных состояний, фобий и банальных разочарований.