Трагическая судьба Егора Клинаева, звезды сериала «Физрук»: погиб в 18 лет, поспешив на помощь людям

Егор Клинаев был участником музыкальной группы "Непоседы". Он был ведущим передачи "Пора в космос". Пожалуй, самую большую известность Егор получил, снявшись в сериале "Физрук", где играл Никиту Серебрянского.

Трагедия случилась в 2017 году, юноше было тогда лишь 18 лет. Однажды на глаза Егора произошла авария на дороге. Он захотел оказать помощь пострадавшим и подошел к месту происшествия, но в этот момент сам стал жертвой - его сбила другая машина.

Клинаев так и не увидел готовые кинопроекты с его участием - "Взрыв" и "Домашний арест". Сериалы вышли на экран через год после гибели актера.

С удовольствием смотрю фильмы с Егором и с головой окунаюсь в сюжет. Мне нравится, что там он живой и улыбающийся. Очень отрадно снова слышать его голос. Боль от потери никуда не уходит...

Фильмы с участием сына - это все, что осталось от Егора, и мама Наталья готова пересматривать их снова и снова.