Трагическая судьба Егора Клинаева, звезды сериала «Физрук»: погиб в 18 лет, поспешив на помощь людям

00:58 2024-04-19
Трагическая судьба Егора Клинаева, звезды сериала «Физрук»: погиб в 18 лет, поспешив на помощь людям

Юный актер умер при трагических обстоятельствах, но за свою короткую жизнь он успел проявить себя как талантливая творческая личность.

Егор Клинаев был участником музыкальной группы "Непоседы". Он был ведущим передачи "Пора в космос". Пожалуй, самую большую известность Егор получил, снявшись в сериале "Физрук", где играл Никиту Серебрянского.

Трагедия случилась в 2017 году, юноше было тогда лишь 18 лет. Однажды на глаза Егора произошла авария на дороге. Он захотел оказать помощь пострадавшим и подошел к месту происшествия, но в этот момент сам стал жертвой - его сбила другая машина.

Клинаев так и не увидел готовые кинопроекты с его участием - "Взрыв" и "Домашний арест". Сериалы вышли на экран через год после гибели актера.

С удовольствием смотрю фильмы с Егором и с головой окунаюсь в сюжет. Мне нравится, что там он живой и улыбающийся. Очень отрадно снова слышать его голос. Боль от потери никуда не уходит...

Фильмы с участием сына - это все, что осталось от Егора, и мама Наталья готова пересматривать их снова и снова.

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