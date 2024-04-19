Звезда «Форсажа» Пол Уокер так и не увидел при жизни своей последней роли

01:42 2024-04-19
Звезда «Форсажа» Пол Уокер так и не увидел при жизни своей последней роли

После внезапной смерти актера оставшиеся сцены фильма снимали с участием дублеров и компьютерных технологий.

Пол Уокер играл в фильме "Форсаж" Брайана О’Коннора. Во время съемок 7-й части проекта он внезапно и трагически погиб, так и не посмотрев при жизни свою последнюю работу в кино.

Пол и его друг Роджер Родас возвращались с благотворительного вечера и сильно превысили скорость. За рулем был друг Пола. Автомобиль на полном ходу врезался в столб и дерево, от этого начался сильный пожар. Оба приятеля погибли на месте.

Как выяснилось позже, они были трезвые, в крове не обнаружились наркотические средства. Машина была в порядке и полностью исправна. Катастрофа случилась только из-за собственной беспечности этих любителей скоростной езды.

Полу Уокеру на момент гибели было всего 40 лет, он успел сняться в 60% сцен со своим участием. В качестве дублеров во время работы над оставшимися сценами выступили братья Пола.

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