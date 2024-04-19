Хит Леджер получил Оскара за свою работу в «Темном рыцаре» посмертно: он слишком старался вжиться в роль

Многие запомнили Леджера по картинам "Горбатая гора", "Патриот", сюда же можно отнести "10 причин моей ненависти". За короткий период жизни он уже завоевал преданную любовь зрителей.

Однако 22 января 2008 года Хита Леджера не стало. В качестве причины смерти была названа передозировка медицинскими препаратами. Он принимал в большом количестве - причем по назначению врача - транквилизаторы, обезболивающие, снотворные. Все это было найдено в крови после смерти. Хит просто превысил положенную норму...

Многие соотносят трагический уход с работой в фильме "Темный рыцарь". Говорят, что Леджер слишком старался вжиться в роль. Пытаясь проникнуть в сущность экранного героя, актер дошел до биполярного расстройства.

Он уединился в мотеле на 43 дня, вел специальный дневник, наблюдая поведение своего персонажа. Леджер пытался копировать действия Алекса ДеЛарджа из книги "Заводной апельсин", чтобы лучше передать сложную мимику Джокера.

Отец актера рассказал, что Хит всегда на сто процентов отдавался работе, но в "Темном рыцаре" явно переусердствовал... Фильм вышел на экраны 18 июля 2008 года, Леджер уже не мог узнать, что получил за великолепно сыгранную роль заслуженного Оскара.

Также после смерти актера зрители увидели еще один проект с его участием - "Воображариум доктора Парнаса".