В Америке бомжи оккупировали два небоскреба и спокойно живут там уже несколько лет

09:46 2024-04-19
В Америке бомжи оккупировали два небоскреба и спокойно живут там уже несколько лет

Произошла эта забавная история возле Санта Моники в одном из самых дорогих районов - округ Лос-Анджелеса, Калифорния.

Застройщик возводил жилые комплексы, уже готовы были коробки, почти все этажи застеклили, и в этот момент в здания начали селиться бомжи.

В итоге два высотных дома были полностью самовольно захвачены.

По законам штата выселить человека из жилья насильно никто не может, все делается через судебные инстанции.

И процесс этот не быстрый, к тому же очень затратный. Начались затяжные суды, все это время надо было платить за аренду земли.

Изображение статьи

Здания стоят неприкаянные уже несколько лет, застройщик терпел огромные убытки.

В конце концов плюнул, и отдал два небоскреба бомжам.

Новые жильцы прекрасно себя чувствуют, они разукрасили дом граффити на свой вкус, обжились там и уходить не собираются.

И выселить их никто не может...

Изображение статьи

Законы Калифорнии позволяют человеку заселиться чуть ли не в самые дорогие апартаменты даже на основании официального договора, но за жилье не платить.

Выселять его будут долго, пока не пройдут положенные судебные процессы.

Год или два можно преспокойно жить там - такое себе неплохое временное решение жилищного вопроса.

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
10:55

Храмова Оксана

Нелепый ресторан «Серебряный кит»: дорого обошелся, никогда не работал, всем мешал и в конце концов просто утонул

Нелепый ресторан «Серебряный кит»: дорого обошелся, никогда не работал, всем мешал и в конце концов просто утонул

Объект построили в 2000 году, вложения в проект составили 300 000 долларов. Ресторан должен был плавать по Москве-реке, завлекая посетителей.
Храмова Оксана
10:18

Храмова Оксана

Ютуб - неудачный сайт для знакомств, который превратился в крутейший видеохостинг

Ютуб - неудачный сайт для знакомств, который превратился в крутейший видеохостинг

Изначально тут предлагали размещать ролики о себе, такую саморекламу в видеоформате для поиска подходящего партнера.
Храмова Оксана
09:09

Храмова Оксана

Хит Леджер получил Оскара за свою работу в «Темном рыцаре» посмертно: он слишком старался вжиться в роль

Хит Леджер получил Оскара за свою работу в «Темном рыцаре» посмертно: он слишком старался вжиться в роль

Австралийский актер скончался в самом расцвете сил - ему было всего 28 лет. Все пророчили ему шикарную карьеру, его ждали съемки в интересных проектах.
Храмова Оксана
01:42

Храмова Оксана

Звезда «Форсажа» Пол Уокер так и не увидел при жизни своей последней роли

Звезда «Форсажа» Пол Уокер так и не увидел при жизни своей последней роли

После внезапной смерти актера оставшиеся сцены фильма снимали с участием дублеров и компьютерных технологий.
Храмова Оксана
00:58

Храмова Оксана

Трагическая судьба Егора Клинаева, звезды сериала «Физрук»: погиб в 18 лет, поспешив на помощь людям

Трагическая судьба Егора Клинаева, звезды сериала «Физрук»: погиб в 18 лет, поспешив на помощь людям

Юный актер умер при трагических обстоятельствах, но за свою короткую жизнь он успел проявить себя как талантливая творческая личность.
Храмова Оксана
21:16

Храмова Оксана

28-летняя женщина готова расстаться с жизнью из-за депрессии: врачи дали добро

28-летняя женщина готова расстаться с жизнью из-за депрессии: врачи дали добро

В Нидерландах, где официально разрешена эвтаназия, медики одобрили проведение процедуры для пациентки, страдающей от депрессии.