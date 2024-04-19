В Америке бомжи оккупировали два небоскреба и спокойно живут там уже несколько лет

Застройщик возводил жилые комплексы, уже готовы были коробки, почти все этажи застеклили, и в этот момент в здания начали селиться бомжи.
В итоге два высотных дома были полностью самовольно захвачены.
По законам штата выселить человека из жилья насильно никто не может, все делается через судебные инстанции.
И процесс этот не быстрый, к тому же очень затратный. Начались затяжные суды, все это время надо было платить за аренду земли.
Здания стоят неприкаянные уже несколько лет, застройщик терпел огромные убытки.
В конце концов плюнул, и отдал два небоскреба бомжам.
Новые жильцы прекрасно себя чувствуют, они разукрасили дом граффити на свой вкус, обжились там и уходить не собираются.
И выселить их никто не может...
Законы Калифорнии позволяют человеку заселиться чуть ли не в самые дорогие апартаменты даже на основании официального договора, но за жилье не платить.
Выселять его будут долго, пока не пройдут положенные судебные процессы.
Год или два можно преспокойно жить там - такое себе неплохое временное решение жилищного вопроса.
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