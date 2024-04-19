В Америке бомжи оккупировали два небоскреба и спокойно живут там уже несколько лет

Застройщик возводил жилые комплексы, уже готовы были коробки, почти все этажи застеклили, и в этот момент в здания начали селиться бомжи.

В итоге два высотных дома были полностью самовольно захвачены.

По законам штата выселить человека из жилья насильно никто не может, все делается через судебные инстанции.

И процесс этот не быстрый, к тому же очень затратный. Начались затяжные суды, все это время надо было платить за аренду земли.