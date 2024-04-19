Ютуб - неудачный сайт для знакомств, который превратился в крутейший видеохостинг

Первое видео было загружено на Ютуб 23 апреля 2005 года. Сделал это Джавед Карим, один из создателей ресурса. Ролик назывался "Я в зоопарке" и продолжался он всего 19 секунд.

С того момента видео набрало почти 300 млн просмотров, 15 млн лайков и комментов.

Домен зарегистрировали 14 февраля 2005 года.

Один из создателей хостинга, Стив Чен:

Мы были просто тремя парнями, которым нечем было заняться в Валентинов день.

За неделю ни один человек не загрузил на площадку ни одно видео...

Тогда молодые люди решили превратить Ютуб из сайта знакомств в сервис для загрузки абсолютно любых видео. Идея сработала, так появился популярнейший видеохостинг.

В 2006 году YouTube выкупил Google за $1.6 миллиарда.