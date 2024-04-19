Нелепый ресторан «Серебряный кит»: дорого обошелся, никогда не работал, всем мешал и в конце концов просто утонул

10:55 2024-04-19
Нелепый ресторан «Серебряный кит»: дорого обошелся, никогда не работал, всем мешал и в конце концов просто утонул

Объект построили в 2000 году, вложения в проект составили 300 000 долларов. Ресторан должен был плавать по Москве-реке, завлекая посетителей.

Москвичам этот "кит" не пришелся по вкусу. Тогда владельцы доставили эту махину в Питер.

Хотели сделать просто ресторан у берега. Долго искали хороший берег, и снова затею ждал полный провал.

Одно время "Серебряный кит" стоял возле Летнего сада. Потом он был замечен на Набережной Лейтенанта Шмидта, но и там пришелся не ко двору...

В 2018 году бедолага приютился у моста Володарского, где он просто занимал место и бездействовал.

Ресторан хотели продать на Авито за 35 млн рублей, покупателей не нашлось. В 2023 году "Кит" стал в прямом смысле тонуть, цена упала до 22 млн, но опять мимо...

Теперь сооружение демонтируют, таков бесславный конец дорогого проекта, которому так и не нашлось применения.

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