"Играть чокнутых — весело": Хелена Бонэм Картер

11:04 2024-04-19
"Играть чокнутых — весело": Хелена Бонэм Картер

Хелена еще с детства хотела стать актрисой. В 5 лет дебютировала в телесериале "Там, где умирают мечты".

Slide 1

В 2009 году журнал Empire включил Хелену в список 50 самых привлекательных кинозвёзд всех времен. Актриса заняла 9-е место, оставив позади Монику Белуччи, Холли Берри, Шарлиз Терон и даже Мэрилин Монро.

О своём талантливом гражданском муже Хелена говорила так:

Можно сказать, что мы с Тимом Бертоном нашли друг друга. Тим прекрасный режиссер, кроме того, он как никто другой понимает меня и знает, что он хочет получить в итоге. Большую часть работы он делает за меня.

Британия ценит Хелену. После того, как в фильме "Король говорит" она исполнила роль королевы-матери, в 2012 году в Букингемском дворце Елизавета II вручила актрисе орден Британской империи.

Не смотря на все дифирамбы, Хелена считается звездой с дурным вкусом, всё из-за манеры одеваться.

Хелена Бонэм Картер и сейчас очень востребована. В её фильмографии уже почти сотня ролей.

55-летняя Хелена говорит, что именно сейчас счастлива:

Когда мне было 50, я думала, что всё полетит под откос. А получилось ровно наоборот. Сейчас я чувствую себя более наполненной и счастливой, чем когда-либо. Телепроекты расцветают, работы много, всегда есть выбор. А ведь когда я была молодой, старость начиналась уже после 30 лет.

 

Показать следующие комментарии
Фото
Андрей Ткачёв
14:07

Андрей Ткачёв

Россиянин пытался вывезти дочь из Беларуси по поддельному паспорту

Россиянин пытался вывезти дочь из Беларуси по поддельному паспорту

25 марта гражданин России был задержан в белорусском аэропорту при попытке посадки на рейс Минск — Шарм-эль-Шейх.
Храмова Оксана
13:46

Храмова Оксана

История о том, как Дуэйн Джонс вернул долг магазину, из которого в детстве воровал шоколадки

История о том, как Дуэйн Джонс вернул долг магазину, из которого в детстве воровал шоколадки

Дуэйн был подростком-хулиганом, с 14 лет будущая звезда Голливуда приходил в этот магазинчик каждый день и таскал оттуда тайком лакомства.
Храмова Оксана
13:23

Храмова Оксана

Житель Австралии приглашал самоубийц на чашку чая и отговаривал от рокового шага: он спас 164 человека

Житель Австралии приглашал самоубийц на чашку чая и отговаривал от рокового шага: он спас 164 человека

Этот мужчина спас от самоубийства множество людей, его дом находился рядом с печально знаменитой скалой в Сиднее, где многие приходят свести счеты с жизнью.
Храмова Оксана
11:26

Храмова Оксана

У Хемингуэйя была мания преследования, и его упекли в психушку, как потом оказалось - совершенно зря

У Хемингуэйя была мания преследования, и его упекли в психушку, как потом оказалось - совершенно зря

Многие годы спустя после трагической смерти писателя в ФБР рассказали, что с 1940-х годов за ним действительно велась тотальная слежка.
Храмова Оксана
10:55

Храмова Оксана

Нелепый ресторан «Серебряный кит»: дорого обошелся, никогда не работал, всем мешал и в конце концов просто утонул

Нелепый ресторан «Серебряный кит»: дорого обошелся, никогда не работал, всем мешал и в конце концов просто утонул

Объект построили в 2000 году, вложения в проект составили 300 000 долларов. Ресторан должен был плавать по Москве-реке, завлекая посетителей.
Храмова Оксана
10:18

Храмова Оксана

Ютуб - неудачный сайт для знакомств, который превратился в крутейший видеохостинг

Ютуб - неудачный сайт для знакомств, который превратился в крутейший видеохостинг

Изначально тут предлагали размещать ролики о себе, такую саморекламу в видеоформате для поиска подходящего партнера.