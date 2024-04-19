"Играть чокнутых — весело": Хелена Бонэм Картер

В 2009 году журнал Empire включил Хелену в список 50 самых привлекательных кинозвёзд всех времен. Актриса заняла 9-е место, оставив позади Монику Белуччи, Холли Берри, Шарлиз Терон и даже Мэрилин Монро.

О своём талантливом гражданском муже Хелена говорила так:

Можно сказать, что мы с Тимом Бертоном нашли друг друга. Тим прекрасный режиссер, кроме того, он как никто другой понимает меня и знает, что он хочет получить в итоге. Большую часть работы он делает за меня.

Британия ценит Хелену. После того, как в фильме "Король говорит" она исполнила роль королевы-матери, в 2012 году в Букингемском дворце Елизавета II вручила актрисе орден Британской империи.

Не смотря на все дифирамбы, Хелена считается звездой с дурным вкусом, всё из-за манеры одеваться.

Хелена Бонэм Картер и сейчас очень востребована. В её фильмографии уже почти сотня ролей.

55-летняя Хелена говорит, что именно сейчас счастлива:

Когда мне было 50, я думала, что всё полетит под откос. А получилось ровно наоборот. Сейчас я чувствую себя более наполненной и счастливой, чем когда-либо. Телепроекты расцветают, работы много, всегда есть выбор. А ведь когда я была молодой, старость начиналась уже после 30 лет.