У Хемингуэйя была мания преследования, и его упекли в психушку, как потом оказалось - совершенно зря

Утром 1961 года Эрнест Хемингуэй взял дробовик из шкафа с охотничьими ружьями и убил себя. Жена Мария в тот момент спала в своей спальне на верхнем этаже.

До этого писатель долгое время жаловался всем близким и знакомым, что за ним постоянно следят люди из ФБР.

Ему никто не верил, более того, несколько раз помещали в психиатрические больницы. Но и там ему повсюду мерещились жучки и прослушка, о чем он часто рассказывал по телефону.

Для лечения писателя применялся метод, который тогда считался самым действенным при расстройствах психики, - электрошок.

И вот прошло много лет после смерти Эрнеста Хемингуэйя, в ФБР признались, что слежка действительно была. Власти недоверчиво относились к деятельности писателя на Кубе.

Жучки установили повсюду - в доме, в автомобиле, даже в больничной палате. Телефон Хемингуэйя постоянно прослушивали, почту вскрывали, мониторили счета в банке...

Никто из родных и друзей не мог даже предположить в то время, что Эрнест говорил им правду.