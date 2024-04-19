Житель Австралии приглашал самоубийц на чашку чая и отговаривал от рокового шага: он спас 164 человека

Страховой агент на пенсии, Дон Ритч помогал всем, кому мог, не всегда это удавалось, но все же отговорить от смерти мужчина умудрился 164 человека. Свое доброе дело он начал с 1964 года.

Дом Ритча располагался через дорогу от страшной скалы. Увидев странного человека, бредущего к скале, он заговаривал с ним и звал на чашку чая.

Как оказалось, многим потенциальным самоубийцам просто нужно было с кем-то поговорить, чтобы понять, что их жизнь не так уж плоха. После душевной беседы человек, желавший прыгнуть в пропасть, часто уходил восвояси и больше никогда сюда не возвращался.

Дона Ритча прозвали "Ангелом над пропастью". Умер он в 2012 году, спаситель в последние годы жизни сам страдал от онкологии, но продолжал помогать людям до последней минуты. Он прожил 86 лет.

В 2009 году Ангела даже наградили особой медалью за его добрые поступки.

Теперь уже некому отговаривать отчаявшихся людей... На скале установили лишь хлипкий заборчик, и еще самоубийцам грозит штраф в 150 долларов.

Звучит конечно нелепо, ведь штраф человек заплатит только в случае, если он передумает прыгать и уйдет. Причем этот момент должен попасть на установленную видеокамеру.

Так что у самоубийцы, пришедшего на скалу, остается два выхода: либо доводить до ума и прыгать, либо платить штраф. Приятного мало...

Еще более абсурдным кажется другой запрет: за забор нельзя пускать собак. Если владелец это правило нарушит, ему придется заплатить штраф в двойном размере - ровно 300 долларов.