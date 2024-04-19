Житель Австралии приглашал самоубийц на чашку чая и отговаривал от рокового шага: он спас 164 человека

13:23 2024-04-19
Житель Австралии приглашал самоубийц на чашку чая и отговаривал от рокового шага: он спас 164 человека

Этот мужчина спас от самоубийства множество людей, его дом находился рядом с печально знаменитой скалой в Сиднее, где многие приходят свести счеты с жизнью.

Страховой агент на пенсии, Дон Ритч помогал всем, кому мог, не всегда это удавалось, но все же отговорить от смерти мужчина умудрился 164 человека. Свое доброе дело он начал с 1964 года.

Дом Ритча располагался через дорогу от страшной скалы. Увидев странного человека, бредущего к скале, он заговаривал с ним и звал на чашку чая. 

Как оказалось, многим потенциальным самоубийцам просто нужно было с кем-то поговорить, чтобы понять, что их жизнь не так уж плоха. После душевной беседы человек, желавший прыгнуть в пропасть, часто уходил восвояси и больше никогда сюда не возвращался.

Дона Ритча прозвали "Ангелом над пропастью". Умер он в 2012 году, спаситель в последние годы жизни сам страдал от онкологии, но продолжал помогать людям до последней минуты. Он прожил 86 лет.

В 2009 году Ангела даже наградили особой медалью за его добрые поступки.

Теперь уже некому отговаривать отчаявшихся людей... На скале установили лишь хлипкий заборчик, и еще самоубийцам грозит штраф в 150 долларов.

Звучит конечно нелепо, ведь штраф человек заплатит только в случае, если он передумает прыгать и уйдет. Причем этот момент должен попасть на установленную видеокамеру.

Так что у самоубийцы, пришедшего на скалу, остается два выхода: либо доводить до ума и прыгать, либо платить штраф. Приятного мало...

Еще более абсурдным кажется другой запрет: за забор нельзя пускать собак. Если владелец это правило нарушит, ему придется заплатить штраф в двойном размере - ровно 300 долларов.

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