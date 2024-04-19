История о том, как Дуэйн Джонс вернул долг магазину, из которого в детстве воровал шоколадки

И вот дерзкий мальчишка вырос, и стал знаменитым на весь мир, но про свои плохие поступки не забыл. Совесть мучила его все эти годы.
Однажды Дуэйн Скала Джонсон вернулся в этот магазин 7-Eleven на Гавайях, спустя много-много лет. Он выкупил все сникерсы, которые нашлись в магазине.
После этого всю эту покупку актер великодушно оставил на прилавке. Так он отдал долг перед владельцами магазина и, наконец-то, искупил перед ними свою давнюю вину.
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