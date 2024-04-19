Наркоман ворвался в лицей в Подмосковье, но был обезврежен Росгвардией

19 апреля в подмосковном городе Люберцы произошло настоящее ЧП: в лицей №12 ворвался парень неряшливого вида, который миновал пост охраны и принялся спокойно гулять по учебным классам.

Молодой человек вёл себя агрессивно и демонстрировал признаки явной неадекватности. В частности, парень швырял парты и выкрикивал нечто бессвязное.

К счастью, учителя оперативно вызвали наряд полиции, после чего в лицей прибыли росгвардейцы.

Силовики без лишних разговоров скрутили дебошира и выволокли его на улицу. К слову, в наручниках парень вёл себя куда спокойнее.

Очевидцы событий уверены, что задержанный является наркоманом со стажем.