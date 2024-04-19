Баран в логотипе DODGE: откуда он взялся и что означает

15:56 2024-04-19
Баран в логотипе DODGE: откуда он взялся и что означает

Многие автолюбители наверняка задавлись вопросом, почему в логотипе известного автобренда изображен баран, этому есть объяснение.

Крупнейший автопроизводитель появился в 1900 году. Основали компанию братья Джон и Орос Додж.

Они выпускали комплектующие для машин, бизнес развивался успешно. Тогда братья решили, что нужно переходить на новый этап и стали заниматься производством своих автомобилей.

За долгие годы существования компания сменила не один логотип - их было очень много. И вот в одном из логотипов появилось изображение барана - откуда он там взялся?

В 1980 году производитель стал выпускать крупные внедорожники для американского рынка. Это были знаменитые DODGE RAM. Тогда на капоте и возник образ барана.

Объяснений несколько: надо было выделиться на фоне конкурентов, хотелось как-то персонифицировать продукт, придать ему живые черты, создать запоминающийся образ.

Горный баран отлично подходил для этой цели - он такой же большой, сильный и выносливый, каким был новый внедорожник.

Кстати, слово RAM, используемое в названии модели автомобиля, переводится как "баран".

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