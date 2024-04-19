Мать Джеки Чана арестовал офицер за торговлю опиумом: потом он стал ее мужем

Лили было всего 28 лет, когда она стала вдовой. На руках было две дочери - Юлань, 12 лет, и Гилан, 4 года. Женщина решила уехать из Уханя, потому что испытывала сильную нехватку денег.

В 29 лет она оказалась в Шанхае. Девочек мать перед этим оставила на вокзале, обещав, что скоро вернется. Они очень долго ждали маму, но Лили так и не пришла.

За детьми стала присматривать бабушка, Юлань пришлось идти на работу на фабрику в возрасте 12 лет, чтобы как-то выживать.

В Шанхае Лили разузнала, что торговать опиумом очень выгодно, и решила попробовать. Женщина купила небольшую партию и пыталась ее сбыть в порту.

Тут ее и заприметил офицер полиции, он должен был досматривать каждого пассажира. Чарльза нашел опиум и арестовал Лили.

Потом он заметил голубой цветок в волосах задержанной. Это означало, что женщина потеряла детей и мужа. Офицер пожалел Лили, отпустил и даже отдал назад опиум.

После этого между ними завязалась дружба, которая со временем переросла в крепкий брак. Позже у пары родился сын - Джеки Чан.