В Московской области маньяк нападает на девушек с бутылкой

20:42 2024-04-19
В Московской области маньяк нападает на девушек с бутылкой

Жертвой маньяка стала как минимум одна девушка. Нападавший предположительно орудует в подмосковной Ивантеевке.

17 апреля 19-летняя работница зоомагазина возвращалась домой после прогулки со своим щенком.

В подъезд за дамой забежал мужчина, который набросился на представительницу прекрасного пола со спины.

Нападавший ударил девушку бутылкой по голове, после чего принялся избивать её руками.

Испуганный щенок пострадавшей метнулся в сторону двери, после чего мужчина выбежал из подъезда.

Ошарашенная девушка собрала осколки бутылки, вызвала полицию и передала улики судмедэкспертам.

В настоящий момент полиция Московской области активно разыскивает ивантеевского маньяка, от рук которого могла пострадать отнюдь не одна женщина.

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