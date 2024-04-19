В Московской области маньяк нападает на девушек с бутылкой

17 апреля 19-летняя работница зоомагазина возвращалась домой после прогулки со своим щенком.

В подъезд за дамой забежал мужчина, который набросился на представительницу прекрасного пола со спины.

Нападавший ударил девушку бутылкой по голове, после чего принялся избивать её руками.

Испуганный щенок пострадавшей метнулся в сторону двери, после чего мужчина выбежал из подъезда.

Ошарашенная девушка собрала осколки бутылки, вызвала полицию и передала улики судмедэкспертам.

В настоящий момент полиция Московской области активно разыскивает ивантеевского маньяка, от рук которого могла пострадать отнюдь не одна женщина.