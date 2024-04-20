История про купцов Раковщиков, которые прославили белорусский алкоголь

В 1891 году братья Янкель и Зельман Раковщики запустили маленький бизнес на окраине Минска. Занимались они изготовлением зернового спирта и дрожжей.

Уже через два года братья открыли полноценный винокуренный завод на Нижне-Ляховской улице (ныне Октябрьская).

Еще спустя несколько лет этот завод стал официальным поставщиком императорского дворца. Белорусская алкогольная продукция с того момента стала образцом высокого государственного стандарта.

Как известно, патент на изготовление классической 40-градусной водки в 1894 году дали Дмитрию Менделееву. На заводе Раковщиков такой напиток научились делать еще за год до этого, отыскав нужную формулу качественной водки.

В 1910 году завод был оснащен динамо-машиной, паровым двигателем, локомобилем, газогенератором. В Минске это предприятие было на первом месте по оснащенности и дороговизне оборудования. Трудились у Раковщиков 148 человек.

В 1913 году винокуренный завод произвел алкогольную продукцию на общую сумму в 719 000 рублей, на сегодняшний день она эквивалентна 1 млн долларов.

Белорусский алкоголь братьев Раковщиков удостоен многих наград. В 1905 году он заслужил золотую медаль на парижской выставке. В 1911 году был получен Гран-при на похожем мероприятии в Риме. Кроме того, были вручены многочисленные отраслевые награды, в том числе на выставке лучших виноделов России.

В 1920 году Минск попал под оккупацию белополяков. С этого момента там нельзя было делать водку, только спирт. Его вывозили в Варшаву и там уже делали алкогольные напитки.

В лавках и корчмах города продавали только иностранную водку.

Тогда белорусы развернули подпольную сеть поставок раковщиковой водки в торговые точки. Посетитель заходил в корчму, хитро подмигивал официанту и тотчас получал заветную бутыль "правильного" свойского напитка.

Польские власти пытались пресечь этот тайный бизнес, но никакие облавы и суды ни к чему так и не привели.

После 1920 года винокуренное предприятие Раковщиков было национализировано. Сейчас это знаменитый Минский вино-водочный завод "Кристалл".

В 2013 году в честь памятной даты - 120-летней истории "Кристалла" - был возрожден легендарный бренд "Братья Раковщики".