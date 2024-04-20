В Балашихе киллер убил известного российского бизнесмена

20:51 2024-04-20
В Балашихе киллер убил известного российского бизнесмена
Фото: Telegram-канал "Baza"

В подмосковной Балашихе наёмный убийца хладнокровно застрелил 61-летнего предпринимателя Назима Ахмедова.

Утром 20 апреля бизнесмен Назим Ахмедов ехал по Балашихе вместе со своей супругой. За машиной миллионера долго ехал автомобиль Kia.

Когда Ахмедов остановился и вышел из машины, преследователь последовал его примеру. Неизвестный мужчина подошёл к бизнесмену и застрелил его из пистолета.

Известно, что заказное убийство произошло на улице Свердлова. Во время нападения супруга Назима Ахмедова не пострадала.

Полицейские нашли пистолет, из которого застрелили Ахмедова, однако автомобиль предполагаемого киллера до сих пор разыскивают.

По предварительной информации, убийца смог улететь в Турцию с аэропорта Шереметьево.

Андрей Ткачёв
21:04

Андрей Ткачёв

Приезжий таксист-извращенец напугал российскую школьницу

Приезжий таксист-извращенец напугал российскую школьницу

Во Владивостоке таксист-мигрант занялся самоудовлетворением прямо во время перевозки юной пассажирки.
Андрей Ткачёв
20:43

Андрей Ткачёв

Армия Украины убила беременную женщину в Белгородской области

Армия Украины убила беременную женщину в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о гибели россиянки в результате украинского обстрела.
Андрей Ткачёв
20:31

Андрей Ткачёв

Ревнивый парень избил именинницу за танец с ростовой куклой

Ревнивый парень избил именинницу за танец с ростовой куклой

В городе Нерчинск Забайкальского края рассвирепевший россиянин напал на возлюбленную прямо в её день рождения.
Андрей Ткачёв
20:24

Андрей Ткачёв

Российский политик убил жену и сам оказался в больнице

Российский политик убил жену и сам оказался в больнице

Бывший кандидат в депутаты Евгений Никольский зарезал супругу, после чего написал признательную записку в соцсетях.
Храмова Оксана
18:55

Храмова Оксана

Леди Гага и Келли Осборн: история вражды и примирения

Леди Гага и Келли Осборн: история вражды и примирения

Две знаменитости долгое время находились в состоянии войны, в конфликт оказались втянуты поклонники и родственники девушек.
Храмова Оксана
17:57

Храмова Оксана

Отец Вуди Харрельсона был профессиональным киллером и первым кто совершил убийство Федерального судьи

Отец Вуди Харрельсона был профессиональным киллером и первым кто совершил убийство Федерального судьи

Предполагается, что Чарльз Харрельсон виновен в заказных убийствах большого количества людей, которые он совершал многие годы. Однажды он участвовал в вооруженном ограблении.
article_image 15:40

За много лет до установки Статуи Свободы в Нью-Йорке отдельно стояла её рука с факелом

Статуя Свободы задумывалась как подарок Франции к столетнему юбилею Декларации Независимости США, причём французы обязалась построить и установить статую, а американцы — пьедестал.