В Балашихе киллер убил известного российского бизнесмена

Утром 20 апреля бизнесмен Назим Ахмедов ехал по Балашихе вместе со своей супругой. За машиной миллионера долго ехал автомобиль Kia.

Когда Ахмедов остановился и вышел из машины, преследователь последовал его примеру. Неизвестный мужчина подошёл к бизнесмену и застрелил его из пистолета.

Известно, что заказное убийство произошло на улице Свердлова. Во время нападения супруга Назима Ахмедова не пострадала.

Полицейские нашли пистолет, из которого застрелили Ахмедова, однако автомобиль предполагаемого киллера до сих пор разыскивают.

По предварительной информации, убийца смог улететь в Турцию с аэропорта Шереметьево.