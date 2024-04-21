История непростых отношений Джима Керри и Катрионы Уайт с трагической концовкой

Актер и визажистка встречались лишь год, потом последовала размолвка и расставание. Прошло еще два года, и пара снова сошлась.

Джим и Катриона вместе отпраздновали день рождения девушки, это было 19 сентября 2015 года.

Как утверждали свидетели этого события, влюбленные выглядели счастливыми и довольными.

Что там происходило между ними на самом деле - непонятно, но уже 21 сентября Джим снова предложил Катрионе разойтись.

28 сентября девушку обнаружили мертвой ее друзья. Она покончила с собой в собственной квартире, выпив много таблеток.

Джим очень тяжело переживал эту трагедию, о том, что любимая страдала от депрессии, он узнал не сразу.

Джим Керри оплатил траурную церемонию и лично нес гроб с телом возлюбленной, о которой сказал следующее: "Она была доброй и нежной, слишком чувствительной для этой земли".