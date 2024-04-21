История непростых отношений Джима Керри и Катрионы Уайт с трагической концовкой

Актер и визажистка встречались лишь год, потом последовала размолвка и расставание. Прошло еще два года, и пара снова сошлась.
Джим и Катриона вместе отпраздновали день рождения девушки, это было 19 сентября 2015 года.
Как утверждали свидетели этого события, влюбленные выглядели счастливыми и довольными.
Что там происходило между ними на самом деле - непонятно, но уже 21 сентября Джим снова предложил Катрионе разойтись.
28 сентября девушку обнаружили мертвой ее друзья. Она покончила с собой в собственной квартире, выпив много таблеток.
Джим очень тяжело переживал эту трагедию, о том, что любимая страдала от депрессии, он узнал не сразу.
Джим Керри оплатил траурную церемонию и лично нес гроб с телом возлюбленной, о которой сказал следующее: "Она была доброй и нежной, слишком чувствительной для этой земли".
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