В Австралии гигантские крабы пришли на вечеринку без приглашения

Пальмовые воры являются крупнейшими членистоногими в мире и по классу относятся к ракам отшельникам.

Тем не менее, такие крабы живут на суше, а не в воде, из-за чего нередко пугают случайных прохожих.

Большая группа пальмовых воров наведалась в гости к австралийской семье, которая отмечала день рождения маленькой дочери на заднем дворе.

Организаторы вечеринки удивились таким визитёрам, однако не испугались их, поскольку такие членистоногие не представляют опасности для человека.

Кроме того, обычно мясо пальмовых воров употребляют в пищу. Гурманы уверяют, что по вкусу пальмовые воры похожи на лобстера.