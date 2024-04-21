Американские полицейские застрелили педофила во время спецоперации

В полиции США есть спецотдел SPD, который занимается расследованием преступлений, совершаемых против детей в интернете.

Именно сотрудники этого отдела провели операцию по нейтрализации педофила, орудовавшего в Сиэтле.

Предполагаемого педофила убедили в том, что в номере отеля его ждут две девочки 11-ти и 7-ми лет, которые готовы вступить с мужчиной в интимную близость.

Злоумышленник постучал в номер отеля, однако дверь открыли трое полицейских. В этот момент педофил достал пистолет.

Правоохранителям пришлось проявить решительность, ликвидировав педофила серией выстрелов.