Американские полицейские застрелили педофила во время спецоперации

В полиции США есть спецотдел SPD, который занимается расследованием преступлений, совершаемых против детей в интернете.
Именно сотрудники этого отдела провели операцию по нейтрализации педофила, орудовавшего в Сиэтле.
Предполагаемого педофила убедили в том, что в номере отеля его ждут две девочки 11-ти и 7-ми лет, которые готовы вступить с мужчиной в интимную близость.
Злоумышленник постучал в номер отеля, однако дверь открыли трое полицейских. В этот момент педофил достал пистолет.
Правоохранителям пришлось проявить решительность, ликвидировав педофила серией выстрелов.