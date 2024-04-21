При раскопках на месте психбольницы в США нашли останки человека с редкой болезнью

На больничном кладбище оказались останки скелета с окаменевшим желчным пузырем яйцевидной формы. Этот сохранившийся орган был 5 см в длину и 3 см в ширину и весил 16 г. Археологи столкнулись с подобным впервые.

Окаменение специалисты объясняют редкой болезнью желчного пузыря - холециститом. В этом случае на стенках органа образуются отложения кальциевых солей. При этом психические расстройства пациента не имеют никакой связи с болезнями желчного пузыря.

Между тем, как известно, в прежние времена в подобных учреждениях больных нередко лечили опиумом. Это могло плохо отразиться на функциях пищеварительного тракта, у пациентов возникали спазмы и приступы острого холецистита.