При раскопках на месте психбольницы в США нашли останки человека с редкой болезнью

13:15 2024-04-21
При раскопках на месте психбольницы в США нашли останки человека с редкой болезнью

Странную находку обнаружили археологи Университета Миссисипи, проводя раскопки на территории бывшей психиатрической лечебницы.

На больничном кладбище оказались останки скелета с окаменевшим желчным пузырем яйцевидной формы. Этот сохранившийся орган был 5 см в длину и 3 см в ширину и весил 16 г. Археологи столкнулись с подобным впервые.

Окаменение специалисты объясняют редкой болезнью желчного пузыря - холециститом. В этом случае на стенках органа образуются отложения кальциевых солей. При этом психические расстройства пациента не имеют никакой связи с болезнями желчного пузыря.

Между тем, как известно, в прежние времена в подобных учреждениях больных нередко лечили опиумом. Это могло плохо отразиться на функциях пищеварительного тракта, у пациентов возникали спазмы и приступы острого холецистита.

Храмова Оксана
16:31

Храмова Оксана

В честь 60-летия Ford Mustang компания выпустит новый автомобиль

В честь 60-летия Ford Mustang компания выпустит новый автомобиль

Всего планируется выпустить 1965 экземпляров моделей седьмого поколения с пакетом 60th Anniversary.
Храмова Оксана
12:55

Храмова Оксана

В Петергофе 13-летний мальчик взорвал петарду и попал в больницу в тяжелом состоянии

В Петергофе 13-летний мальчик взорвал петарду и попал в больницу в тяжелом состоянии

Школьник обнаружил петарду на территории, прилегающей к исторической усадьбе «Знаменка».
Храмова Оксана
12:22

Храмова Оксана

Курортная пошлина в Петербурге может вызвать отток туристов из отелей в частный сектор

Курортная пошлина в Петербурге может вызвать отток туристов из отелей в частный сектор

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) обеспокоены реакцией туристов на курортный сбор в Санкт-Петербурге, которая проявилась более остро, чем в других регионах.
Андрей Ткачёв
01:35

Андрей Ткачёв

Американские полицейские застрелили педофила во время спецоперации

Американские полицейские застрелили педофила во время спецоперации

Сотрудники полиции Вашингтона провели спецоперацию по задержанию предполагаемого педофила.
Андрей Ткачёв
01:25

Андрей Ткачёв

В Австралии гигантские крабы пришли на вечеринку без приглашения

В Австралии гигантские крабы пришли на вечеринку без приглашения

Так называемые пальмовые воры стали гостями на дне рождения маленькой австралийки, хотя та их совсем не звала.
Храмова Оксана
00:38

Храмова Оксана

Мерил Стрип и Джон Казале - любовь, которую оборвала смерть

Мерил Стрип и Джон Казале - любовь, которую оборвала смерть

По словам Мерил, это была ее первая серьезная любовь, но остаться вместе этим двоим было не суждено.