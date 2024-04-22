Под Питером мужчина расчленил сожительницу, спрятав останки в чемодан

11:21 2024-04-22
Под Питером мужчина расчленил сожительницу, спрятав останки в чемодан

Сообщается, что погибшей является 47-летняя жительница Ленинградской области.

Убийство произошло в квартире, где жили трое: мужчина и две сестры-близняшки. Перед убийством вся троица крепко выпивала, и в пылу возлияний между ними произошла ссора.

В ходе ссоры мужчина убил одну из дам, после чего расчленил её тело, спрятав останки в чемодан. В этом ему помогала сестра погибшей.

Сейчас убийца и его сообщница задержаны и сотрудничают со следствием.

По предварительной информации, убийцей является ветеран спецоперации на Украине. Ранее его уже судили за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью.

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