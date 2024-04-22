Под Питером мужчина расчленил сожительницу, спрятав останки в чемодан

Убийство произошло в квартире, где жили трое: мужчина и две сестры-близняшки. Перед убийством вся троица крепко выпивала, и в пылу возлияний между ними произошла ссора.

В ходе ссоры мужчина убил одну из дам, после чего расчленил её тело, спрятав останки в чемодан. В этом ему помогала сестра погибшей.

Сейчас убийца и его сообщница задержаны и сотрудничают со следствием.

По предварительной информации, убийцей является ветеран спецоперации на Украине. Ранее его уже судили за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью.