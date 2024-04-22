Опель и загадочное изображение акулы на пластиковых элементах салона

Хищница есть на небольших деталях, например, около подстаканника или на запчастях бардачка.

До сих пор никто так и не объяснил, что символизирует акулий знак, поэтому возникло немало конспирологических теорий на эту тему.

Доказано, что такой рисунок можно найти и на новых моделях Опеля.