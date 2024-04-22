Опель и загадочное изображение акулы на пластиковых элементах салона

Хищница есть на небольших деталях, например, около подстаканника или на запчастях бардачка.
До сих пор никто так и не объяснил, что символизирует акулий знак, поэтому возникло немало конспирологических теорий на эту тему.
Доказано, что такой рисунок можно найти и на новых моделях Опеля.
У истории есть предыстория:
Перед одним конструктором, как и перед многими, в далеком 2004 году была поставлена весьма мирская задача: спроектировать наружную панель для бардачка в Corsa.
Довольно скучный материал для реализации художественных этюдов. Разнообразие решил привнести сын инженера, предложив нарисовать акулу.
Так работник и сделал.
И когда он показал эскиз своему боссу, руководитель не стал противиться, поместив веселый бардачок в серийную модель.
Обычай зародился.
Спустя годы еще один дизайнер спрятал трех акул внутри минивэна Zafira.
Потом акулы появились в мини-автомобиле Adam, хэтчбеке Astra и седане Insignia.
Традиция, как видно, не исчерпала себя и не была запрещена после перехода Opel от General Motors к PSA Group.
«Я всегда призываю наших дизайнеров прятать акул в интерьере во всех новых дизайнах», – сказал директор по дизайну интерьера компании Карим Джордимайна.
«Потому что эти маленькие, но сладкие пасхальные яйца подчеркивают отличие Opel: мы увлечены каждой деталью наших интерьеров, фанатичны в нашем стремлении к качеству, но всегда в веселой, доступной форме, журналисты спрашивают нас, где акулы, когда мы представляем новые модели».
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