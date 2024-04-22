Машины не были первыми средствами передвижения, которые получили собственные регистрационные номера

Бизнесмен, проживающий в Мюнхене и пожелавший отметить подаренную супруге машину особым образом.

На номере были отпечатаны цифры и инициалы любимой женщины.

Коммерсант Рудольф Герцог и это случилось в 1901 году.

На его номере значились всего три знака - IA1 (IA - это инициалы его молодой жены Иоганны Анкер, а единица означает, что она у него первая и единственная).

С разницей в год-два этому примеру последовали сначала Париж, а затем Нью-Йорк и столица Великобритании.

В современных номерных знаках, выдаваемых на территории России, разрешено использовать лишь те буквенные символы, которые присутствуют и в латинском алфавите, и в кириллице.

Их не так уж много — всего 12.