Машины не были первыми средствами передвижения, которые получили собственные регистрационные номера

Бизнесмен, проживающий в Мюнхене и пожелавший отметить подаренную супруге машину особым образом.
На номере были отпечатаны цифры и инициалы любимой женщины.
Коммерсант Рудольф Герцог и это случилось в 1901 году.
На его номере значились всего три знака - IA1 (IA - это инициалы его молодой жены Иоганны Анкер, а единица означает, что она у него первая и единственная).
С разницей в год-два этому примеру последовали сначала Париж, а затем Нью-Йорк и столица Великобритании.
В современных номерных знаках, выдаваемых на территории России, разрешено использовать лишь те буквенные символы, которые присутствуют и в латинском алфавите, и в кириллице.
Их не так уж много — всего 12.
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