Школьник-сатанист искромсал ножом 2 девочек на вечеринке в Петрозаводске

16:20 2024-04-23
Школьник-сатанист искромсал ножом 2 девочек на вечеринке в Петрозаводске
Фото: Telegram-канал "Ньюсач"

Ученик девятого класса напал на девочек-подростков во время так называемой "вписки" — вечеринки на съёмной квартире с обилием алкоголя.

Известно, что 15-летнего юношу на "вписку" пригласила другая девятиклассница. Также девочка пригласила свою 17-летнюю подругу.

Поздней ночью вся троица начала ругаться, и в пылу ссоры парень схватился за нож.

Озверевший школьник принялся резать и колоть девушек, которые пытались сбежать. При этом нападавший специально целился в горло, грудь и живот.

К счастью, пострадавшие смогли убежать и вызвать полицию, благодаря чему юношу с ножом задержали.

Одноклассники мальчика охарактеризовали его как сатаниста: подросток часто ходит в гриме известных блэкметал-групп и гуляет по кладбищам.

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