Школьник-сатанист искромсал ножом 2 девочек на вечеринке в Петрозаводске

Известно, что 15-летнего юношу на "вписку" пригласила другая девятиклассница. Также девочка пригласила свою 17-летнюю подругу.

Поздней ночью вся троица начала ругаться, и в пылу ссоры парень схватился за нож.

Озверевший школьник принялся резать и колоть девушек, которые пытались сбежать. При этом нападавший специально целился в горло, грудь и живот.

К счастью, пострадавшие смогли убежать и вызвать полицию, благодаря чему юношу с ножом задержали.

Одноклассники мальчика охарактеризовали его как сатаниста: подросток часто ходит в гриме известных блэкметал-групп и гуляет по кладбищам.