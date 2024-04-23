В Питере заключённый спрятал телефон в заднем проходе и попал в больницу

17:42 2024-04-23
В Питере заключённый спрятал телефон в заднем проходе и попал в больницу

Предприимчивый сиделец уговорил администрацию тюрьмы на свидание с девушкой, которая принесла с собой "контрабанду".

После свидания с возлюбленной заключённый возвращался из комнаты для встречи и "запищал" на металлодетекторе.

Мужчину обыскали, но металлических предметов в его карманах не нашли.

Тогда персонал тюрьмы принял непростое решение: исследовать задний проход сидельца.

Охранники не прогадали, обнаружив в "потайном кармане" мобильный телефон.

Обладателя гаджета вежливо попросили извлечь смартфон из себя, однако он с поставленной задачей справиться не сумел.

Тогда тюремщики были вынуждены доставить пострадавшего в больницу, где врачи достали из мужчины мобильный телефон размером 5х9 сантиметров. К слову, он был в чехле.

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