В Питере заключённый спрятал телефон в заднем проходе и попал в больницу

После свидания с возлюбленной заключённый возвращался из комнаты для встречи и "запищал" на металлодетекторе.

Мужчину обыскали, но металлических предметов в его карманах не нашли.

Тогда персонал тюрьмы принял непростое решение: исследовать задний проход сидельца.

Охранники не прогадали, обнаружив в "потайном кармане" мобильный телефон.

Обладателя гаджета вежливо попросили извлечь смартфон из себя, однако он с поставленной задачей справиться не сумел.

Тогда тюремщики были вынуждены доставить пострадавшего в больницу, где врачи достали из мужчины мобильный телефон размером 5х9 сантиметров. К слову, он был в чехле.