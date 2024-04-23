В машине российского актёра нашли килограмм кокаина

На улице 8 Марта в московских Люберцах сотрудники ДПС остановили автомобиль Haval, за рулём которого был россиянин Евгений Агафонов.

Агафонов известен по своим ролям в рекламных роликах "Пепси" и "Снежной королевы".

Также мужчина прославился как модель и манекенщик.

В машине Евгения нашли свёрток с порошком общей массой 1006 грамм.

При изучении содержимого свёртка выяснилось, что это кокаин.

Теперь Агафонов обвиняется в попытке сбыта крупной партии запрещённых веществ.

По этой статье ему грозит пожизненное лишение свободы.