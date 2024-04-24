Число госпитализаций детей из-за вейпа выросло на 733% за последние 4 года в Британии

Это значительное увеличение по сравнению с 2020 годом, когда было зарегистрировано всего 6 таких случаев.
Одной из причин этого являются сладкие вкусы вейпов, которые привлекают школьников.
Это значительное увеличение по сравнению с 2020 годом, когда было зарегистрировано всего 6 таких случаев.
Одной из причин этого являются сладкие вкусы вейпов, которые привлекают школьников.
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Андрей Ткачёв
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