Число госпитализаций детей из-за вейпа выросло на 733% за последние 4 года в Британии

12:27 2024-04-24
Число госпитализаций детей из-за вейпа выросло на 733% за последние 4 года в Британии

В прошлом году было 50 случаев госпитализации детей, страдающих от последствий вейпинга, причём 11 из них были в возрасте до 4 лет.

Это значительное увеличение по сравнению с 2020 годом, когда было зарегистрировано всего 6 таких случаев.

Одной из причин этого являются сладкие вкусы вейпов, которые привлекают школьников.

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