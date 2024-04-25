Новые фото Райана Гослинга не на шутку напугали фанатов

01:04 2024-04-25
Новые фото Райана Гослинга не на шутку напугали фанатов

Звезда Голливуда Райан Гослинг обескуражил своих поклонников последним появлением на публике.

Папарацци раздобыли новые фотографии Райана Гослинга, на которых обычно неотразимый актёр выглядит как тень себя прежнего.

Два новых фотоснимка звезды свидетельствуют о том, что Гослинг изменился до неузнаваемости.

На фото заметно, что лицо Райана стало одутловатым, а сам мужчина словно прибавил несколько десятков килограмм.

Пользователи соцсетей гадают, что же стало причиной такой тревожной трансформации.

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