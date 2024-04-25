Новые фото Райана Гослинга не на шутку напугали фанатов

Папарацци раздобыли новые фотографии Райана Гослинга, на которых обычно неотразимый актёр выглядит как тень себя прежнего.

Два новых фотоснимка звезды свидетельствуют о том, что Гослинг изменился до неузнаваемости.

На фото заметно, что лицо Райана стало одутловатым, а сам мужчина словно прибавил несколько десятков килограмм.

Пользователи соцсетей гадают, что же стало причиной такой тревожной трансформации.

Фанаты сошлись на трёх версиях: пластическая операция, алкоголизм и любовь плотно покушать.