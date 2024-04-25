В Питере вандалы надругались над могилой лидера группы «Король и Шут»

Поклонники рок-группы "Король и Шут" массово сообщали о том, что вандалы начали атаковать могилу Горшка ещё 19 апреля, однако к ним никто не прислушался.

Это привело к печальному результату: вечером 24 апреля могила Михаила Горшенева оказалась полностью разгромлена.

Известно, что хулиганы изрисовали портреты Горшенева свастиками, раскидали цветы и разбили плиты.

Фанаты группы уверены, что к нападению на могилу их кумира причастны посетители местного компьютерного клуба, который находится по соседству.