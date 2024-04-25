Тюменцы отреагировали на появление на улицах города золотого Mercedes-Benz CLS AMG

По территории города Тюмень прокатился шикарный автомобиль, вызвав бурную реакцию у местного населения, своими впечатлениями тюменцы поделились в соцсетях.

Мнения о золотом Mercedes-Benz CLS AMG разделились на два противоположных лагеря.

Одни комментаторы были недовольны очень громким выхлопом, указывая на показушное поведение владельца, который кичится своим статусом. Другие были в восторге от невероятной красоты автомобиля.

Как ивзестно, купить такую машину на вторичном рынке можно примерно за 2,5-15 млн рублей.

Подробнее о Mercedes-Benz CLS AMG:

У машины сильный двигатель - бензиновый V-образный агрегат AMG объемом до 5,5 л и мощностью до 585 л. с.

В трансмиссии применяются коробки-автоматы или роботизированные устройства AMG, как у спорткаров, отмеченные высокой призводительнсотью.

CLS AMG отличает высокая управляемость и маневренность, обеспечивается это модернизированной подвеской, продвинутым рулевым управленим и высокоэффективной тормозной системой.

У машины яркий спортивный дизайн и шикарный элитный салон в духе AMG.

Комплектация CLS AMG характеризуется обилием современных передовых технологий и опций премиум-категории.

Если описывать кратко, Mercedes-Benz CLS AMG - это престижная статусная модель, соединившая в себе стремительность и грацию спортивного автомоблия с элегантным представительским обликом седана.