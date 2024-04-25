Священники перечислили топ-5 самых частых и незаметных грехов

И нет, речь не идёт о смертных грехах. Имеются в виду поступки и мысли, каждодневно разъедающие душу по крупицам.

Среди таких грехов священники особенно выделяют неумение прощать, поскольку прощение и покаяние являются основными добродетелями христианства.

Другим частым грехом батюшки называют зависть. Она опасна тем, что поселяется в мыслях человека незаметно, ввиду чего верующие не всегда понимают, что они грешат.

Схожими грехами являются раздражительность и неумение реагировать на критику. Подобное поведение является продуктом обиды и злопамятности.

Замыкает топ-5 самых частых грехов критика других, постоянные придирки к своему ближнему.