В Питере полицейские застрелили буйного самоубийцу

Мама Михаила позвонила в скорую помощь, сообщив, что её сын пытается совершить суицид: мужчина съел около 100 (!) таблеток от эпилепсии, таким образом пытаясь уйти в мир иной.

После приёма большой дозы психотропных препаратов незадачливый самоубийца не умер, а начал вести себя неадекватно.

Мужчина принялся бросаться на приехавших медиков, из-за чего те были вынуждены вызвать полицию.

Когда силовики прибыли, Колосов неожиданно достал собственный пистолет Макарова и выстрелил в одного из правоохранителей.

Другой полицейский был вынужден открыть огонь, тем самым убив Михаила.

Пострадавший сотрудник МВД сейчас находится в реанимации.