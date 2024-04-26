В России предлагают ремонтировать машины б/у запчастями, как в Европе

Нехватка автозапчастей для восстанавливающего ремонта - по-прежнему больная тема. Доставка новых деталей занимает много времени, в ожидании порой проходят месяцы. Это ведет к убыточности компаний.

Виталий Комаров, заместитель главы по научной работе «Научно-исследовательского института автомобильного транспорта» (НИИАТ), отметил, что во всем мире уже давно ремонт машин по страховке производится подержанными деталями. Причем применяются б/у запчасти высокого качества, соответствующие требованиям безопасности и долговечности.

На сегодняшний день в России для ремонта машин применяют только новые подушки безопасности, ремни и сиденья, в случае если в них встроены крепления ремней и подушек. Иммобилайзеры б/у тоже недопустимы. Нельзя брать для восстановительных работ уже использованные ранее компоненты системы рулевого управления, глушители, катализаторы и сажевые фильтры.