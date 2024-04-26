Кондуктор вытолкала пенсионерку из автобуса и попала на скамью подсудимых

Известно, что кондукторша начала вести себя агрессивно после того, как пенсионерка не смогла оплатить проезд в автобусе.

При этом у пассажирки были деньги для покупки билета, однако аппарат почему-то не считывал её банковскую карту.

В результате возникшей ссоры кондуктор несколько раз ударила пенсионерку, попросила водителя остановить автобус и вытолкала женщину наружу.

Теперь нерадивая работница общественного транспорта стала фигуранткой уголовного дела по статье 213 Уголовного кодекса России (хулиганство).