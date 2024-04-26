Невероятные приключения итальянцев в России, 1973

Рабочее название фильма было "Спагетти по-русски".

Дино де Лаурентис не верил, что советский режиссер может снять смешную комедию, а потому предоставил с итальянской стороны малоизвестных актеров. Когда он посмотрел снятый фильм, то понял, что прогадал - фильм получился отличный, но пускать его в прокат в Европе с малоизвестными актерами было бессмысленно.

Сцену посадки самолета на шоссе снимали в аэропорте Ульяновска, так как ни одно шоссе бы не выдержало приземление самолета. Для этого бетонная полоса была "загримирована" под шоссе.

Когда самолет приземляется, то в кадре мы видим много автомобилей. За рулем каждого были летчики, которые знали, как правильно действовать при приземлении самолета.

Большинство автомобильных трюков исполнил итальянский каскадер Серджио Миони. Помогали ему советские гонщики.

Для съемок фильма было закуплено пять "Жигулей" и пять "Москвичей".

Также в съемках трюков принимали участие итальянские автомобили. Так в некоторых кадрах автомобиль Ольги превращался в Фиат-124, а автомобиль, на котором ехали итальянцы, в Фиат-1300. Почти все съемки "из салона" были проведены в Фиатах.

Антония Сантилли не умела водить автомобиль. Ее обучили только азам вождения для съемки крупных планов. Во всех остальных случаях вместо актрисы в автомобиле был каскадер в парике.

Автозаправочная станция была бутафорией. Но многие водители думали, что она настоящая, а потому подъезжали на заправку.

Сцена с разведенным мостом в Ленинграде снималась с участием дублеров. Только лишь Нинетто Даволи прыгнул сам. Андрей Миронов не прыгал, но повисел на руках на 30-метровой высоте, чтобы его сняли крупным планом.

Андрей Миронов сам без дублеров сыграл в эпизоде, когда нужно было по ковровой дорожке спуститься с шестого этажа гостиницы "Астория".

Когда хозяин льва прочитал сценарий, то он сказал, что его лев может гораздо больше. Тогда в сценарий добавили трюков. На практике оказалось, что лев не умеет вообще ничего.

Много нервов стоило Эльдару Рязанову снимать сцены со львом. Один выход Андрея Миронова один на один со львом чего стоил. После этого фильма режиссер зарекся когда-либо еще снимать животных.

Сцена, в которой герой Андрея Миронова нырнул в Неву за ларцом, снималась в теплых водах Неаполя.

Перемещение героев по Ленинграду никак не связано с реальной географией.

На роль милиционера Васильева рассматривалась кандидатура Иннокентия Смоктуновского.