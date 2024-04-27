Спецслужбы США доказали непричастность Путина к смерти Навального

13:57 2024-04-27
Спецслужбы США доказали непричастность Путина к смерти Навального

Американские спецслужбы признали, что Владимир Путин не связан с гибелью Алексея Навального в тюрьме.

Американская газета Wall Street Journal сообщила, что спецслужбы США провели тщательное расследование гибели Алексея Навального и пришли к выводу, что российские политики и Владимир Путин в частности никак не связаны со смертью Навального.

Результаты расследования американские спецагенты передали своим европейским коллегам.

Известно, что Алексей Навальный скончался в исправительной колонии №3 16 февраля 2024 года.

Предполагается, что Навальный скончался в результате отрыва тромба во время дневной прогулки.

1 марта в Москве прошли церемонии прощания и похорон Алексея Навального.

Андрей Ткачёв
14:22

Андрей Ткачёв

Женщина спрыгнула с 10 этажа с младенцем на руках из-за депрессии

Женщина спрыгнула с 10 этажа с младенцем на руках из-за депрессии

В бурятском Улан-Удэ россиянка совершила суицид, попутно попытавшись убить собственного ребёнка.
Андрей Ткачёв
14:16

Андрей Ткачёв

В Москве мужчина отомстил бывшей жене за измену поджогом автомобиля

В Москве мужчина отомстил бывшей жене за измену поджогом автомобиля

Месть — это блюдо, которое подают холодным, но герой нашей истории выбрал вариант погорячее.
Андрей Ткачёв
14:10

Андрей Ткачёв

Школьники разгромили могилы бойцов СВО в Кемеровской области

Школьники разгромили могилы бойцов СВО в Кемеровской области

Юные вандалы осквернили захоронения участников спецоперации на Украине и получили по заслугам.
Андрей Ткачёв
14:03

Андрей Ткачёв

В Зеленограде грузовик без водителя наехал на толпу пешеходов

В Зеленограде грузовик без водителя наехал на толпу пешеходов

Известно, что в момент ДТП автомобилем никто не управлял. К счастью, авария обошлась без погибших.
Игнат Ветров
18:59

Игнат Ветров

Невероятные приключения итальянцев в России, 1973

Невероятные приключения итальянцев в России, 1973

Итальянский продюсер Дино де Лаурентис задолжал деньги "Мосфильму" за "Ватерлоо", а потому была договоренность снять совместный советско-итальянский фильм в счет долга.
Андрей Ткачёв
17:58

Андрей Ткачёв

Три белоруса утонули в луже с начала 2024 года

Три белоруса утонули в луже с начала 2024 года

Весьма необычная смерть настигла троих белорусских мужчин всего за 3,5 месяца нынешнего года.