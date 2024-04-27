Спецслужбы США доказали непричастность Путина к смерти Навального

Американская газета Wall Street Journal сообщила, что спецслужбы США провели тщательное расследование гибели Алексея Навального и пришли к выводу, что российские политики и Владимир Путин в частности никак не связаны со смертью Навального.
Результаты расследования американские спецагенты передали своим европейским коллегам.
Известно, что Алексей Навальный скончался в исправительной колонии №3 16 февраля 2024 года.
Предполагается, что Навальный скончался в результате отрыва тромба во время дневной прогулки.
1 марта в Москве прошли церемонии прощания и похорон Алексея Навального.