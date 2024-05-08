Любитель водки сломал лопату о голову сына и пытался зарезать жену

Инцидент произошёл в Москве, где местный житель по имени Руслан вернулся домой сильно выпившим.

19-летний сын и его мама с порога попросили Руслана завязать с водкой, однако тот слетел с катушек и погнался за женщиной с ножом.

Мама и сын спрятались в комнате, закрыв дверь, однако Руслан выбежал на улицу с лопатой и принялся бить ей машину женщины.

Сын вышел с целью успокоить дебошира, но получил лишь удары лопатой по голове. От их силы черенок лопаты раскололся надвое.

Дебошира задержали, а пострадавшего ребёнка госпитализировали в Склифосовского.