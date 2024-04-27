Школьники разгромили могилы бойцов СВО в Кемеровской области

14:10 2024-04-27
Школьники разгромили могилы бойцов СВО в Кемеровской области

Юные вандалы осквернили захоронения участников спецоперации на Украине и получили по заслугам.

На одном из кладбищ в Кемеровской области местные жители заприметили неладное: могильные плиты некоторых воинов СВО оказались разгромлены, а их венки разбросаны.

Неравнодушные граждане обратились в полицию, после чего силовики начали тщательную проверку случившегося.

Сотрудники МВД быстро выяснили, что вандализмом на кладбище промышляли трое местных подростков.

Сейчас молодые хулиганы задержаны и активно дают признательные показания.

Помимо вандализма их также могут обвинить в дискредитации вооружённых сил России.

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