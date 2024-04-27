Преступник прятался от полицейских в собачьей будке

19:57 2024-04-27
Преступник прятался от полицейских в собачьей будке

Мужчину приговорили к обязательным исправительным работам, однако осуждённый очень не хотел исправляться.

Мужчина долго скрывался от сотрудников ФСИН, которые разыскивали его с целью исполнения наказания.

В один из дней россиянин придумал хитроумный план: когда ФСИНовцы пришли к нему домой, тот выгнал собаку из будки и сам спрятался в ней.

Увы, но это было не самое хитроумное решение, поскольку силовики сразу заприметили собачью будку и пса, который ходил вокруг неё с ошарашенным взглядом.

В итоге беглец был задержан. Теперь он не отделается одними исправительными работами: за бегство мужчину ждёт тюрьма.

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